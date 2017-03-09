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Суд не признал права собственности Дельта банка на помещение «Сильпо»

7 февраля Хозяйственный суд Киевской области отказал ликвидатору Дельта Банка в удовлетворении иска к ЗАО «Сильпо Ритейл» (г.Вишневое) о взыскании (на 42,55 млн грн) путем признания права собственности на предмет ипотеки - нежилые помещения площадью 2228,90 кв .м, расположенные на первом и частично на втором этажах здания по адресу г.Киев, проспект Петра Григоренко, 23 (здесь расположен супермаркет «Сильпо»).

Согласно судебным материалам, 05.12.2007 года между ООО «Фоззи-Фуд» и «Сведбанк» был заключен договор о кредитной линии, лимит по которой изначально был установлен на уровне 5,46 млн долл. При этом 16.11.2010 между банком и ЗАО «Сильпо Ритейл» был заключен ипотечный договор (в качестве обеспечения исполнения условий кредитного договора). 18.06.2013 Дельта Банк приобрел у «Сведбанка» (был переименован в «Омега Банк») право требования к ООО «Фоззи-Фуд».

По данным истца, у заемщика возникла просроченная задолженности на 2 млн долл. (42,55 млн грн), в т.ч. по основной сумме кредита на 1770000 долл, а так как ипотекодатель не выполнил условия ипотечного договора, банк и обратился в суд.

Зато ответчик против иска возражал, указывая, что предметом рассмотрения дела является требование к ответчику, как имущественного поручителя об обращении взыскания на заложенное имущество, однако требования о взысканий задолженности непосредственно к заемщику не заявлял, судебное решение об установлении просроченной задолженности ООО «Фоззи-Фуд» отсутствует.

В свою очередь суд указал, что с учетом положений ст 33, 36, 37, 39 Закона «Об ипотеке», ст.ст. 328, 335, 376 Гражданского кодекса, можно сделать вывод, что законодателем определено три способа защиты удовлетворения требований кредитора на выполнение обеспеченных ипотекой обязательств путем обращения взыскания на предмет ипотеки: судебный (на основании решения суда) и два внесудебные (на основании исполнительной надписи нотариуса и согласно договору об удовлетворении требований ипотекодержателя).

«Нет действующим законодательством, ни нормами Ипотечного договора не предусмотрено право ипотекодержателя реализовать обращение взыскания на Предмет ипотеки для удовлетворения требований ипотекодержателя в судебном порядке путем приобретения права собственности на предмет ипотеки.

В иске заявлено только требование к ипотекодателя об обращении взыскания на предмет ипотеки путем приобретения права собственности, то есть истцом избран внесудебный способ удовлетворения требования ипотекодержателя, исковые требования не подлежат удовлетворению», - говорится в решении суда.

Кроме того, суд тоже обратил внимание, что Дельта Банк не заявлял требования непосредственно к ООО «Фоззи-Фуд» и факт наличия задолженности и ее просрочки не установлено.

«Судом установлено, что согласно штампу на конверте, в котором поступило заявление, иск подан 20.07.2015 года, а как отмечает сам истец, требования в связи с нарушением обязательств по кредитному договору получены ответчиком и заемщиком 23.06.2015 года, поэтому по состоянию на момент подачи иска не прошло 30 дней требований истца по уплате досрочно задолженности по кредитному договору, что свидетельствует о преждевременности подачи иска (на момент подачи иска 20.07.2015 года не наступил 30-дневный срок требований Заимодателя / ипотекодержателя)», - добавляется в решении суда.

27 февраля Киевский апелляционный хозсуд принял к производству апелляционную жалобу Дельта Банка на указанное решение.