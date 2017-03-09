Банковское право

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Сегодня 09 марта 2017 года, 10:29

"ВТБ Банк" подал в суд иск к "Одессаоблэнерго"

"ВТБ Банк" обратился в Хозяйственный суд Одесской области с требованием взыскать 15 миллионов долларов (391,9 миллиона гривен) с компании "Одессаоблэнерго".

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что речь идет о задолженности по кредитному договору от 29 мая 2008 года.

Банк также подал ходатайство об обеспечении иска.

"ВТБ Банк" принадлежит одноименному российскому финучреждению, 60,9% акций которого находятся в госсобственности.

25% акций "Одессаоблэнерго" принадлежит Украине, 32,5183% — компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (Киев), 17,98% — компании V.S. Energy International N.V. (Нидерланды).

VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.