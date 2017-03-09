На Украине предлагают ввести регулярную проверку здоровья и психического состояния водителей

Заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева предложила ввести регулярную проверку здоровья и психического состояния водителей.
Кроме того, она считает, что нужно ввести ограничение возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств.
26 января в Министерстве внутренних дел успокоили автолюбителей, заверив, что сокращения срока действия существующих водительских прав не будет, а новшества в законодательстве коснутся только новых бланков.
«Во второй половине 2017 года планируется подать на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады законопроект, согласно которому в удостоверениях появятся дополнительные категории. Сейчас они формируются. Срок их действия составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий. Водители категории «В» смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории «С» и «D» – только 5 лет. После завершения срока действия, водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия. Прорабатывается также вопрос относительно подтверждения практических и теоретических навыков водителей, правда, это будет касаться исключительно профильных категорий», — сообщили чиновники и напомнили, что закон не имеет обратной силы и поэтому не будет распространяться на владельцев удостоверений, которые выдавались на 30 лет, 50 лет или бессрочно.
До этого замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева заявила, что срок действия водительских прав планируют сократить с 30 до 5-15 лет.
«Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет от даты его получения. По требованиям директивы (ЕС, — ред.), будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровье водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям», — написала Деева и добавила, что транспортные категории (A,B,C,D,E, — ред.) в Украине также будут пересмотрены, а сами права будут оснащены микрочипом.
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