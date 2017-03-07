В НАБУ отчитались о количестве расследуемых дел

По состоянию на 28 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 272 уголовным производствах.
Как отметили в пресс-службе, общая сумма ущерба, нанесенного в результате коррупционных уголовных преступлений, которые расследуются в Бюро, составляет более 83 млрд грн.
В суд направлено 52 обвинительных актов относительно 79 человек. С начала расследований Бюро (4 декабря 2015) о подозрении сообщено 169 лицам.
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