он же e-mail

Сегодня 07 марта 2017 года, 19:04

В НАБУ отчитались о количестве расследуемых дел

По состоянию на 28 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 272 уголовным производствах.

Как отметили в пресс-службе, общая сумма ущерба, нанесенного в результате коррупционных уголовных преступлений, которые расследуются в Бюро, составляет более 83 млрд грн.

В суд направлено 52 обвинительных актов относительно 79 человек. С начала расследований Бюро (4 декабря 2015) о подозрении сообщено 169 лицам.