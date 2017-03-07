Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 марта 2017 года, 19:04

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

За неделю полноценной работы программы «теплых» кредитов ею воспользовалось более полутысячи семей, - КМУ

07 марта 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

На Украине все желающие могут воспользоваться правительственной программой безвозвратной финансовой помощи на утепление жилья. С 1 марта программа заработала по всем трем направлениям, то есть граждане, которые привлекают средства на энергоэффективные мероприятия, получат возмещение из госбюджета части «теплого» кредита в следующих размерах:

• 20% на приобретение твердотопливных котлов, 35% - для субсидиантов;

• 35% на энергоэффективные материалы и оборудование для утепления индивидуального жилья;

• 40% - 70% на энергоэффективные материалы и оборудование для ОСМД и ЖСК.

«Всего за несколько дней работы программы ее участниками стали более полутысячи семей. В частности: 20 семей привлекли 424 тыс. грн на замену газовых котлов на альтернативные, 649 семей оформили так называемые «теплые» кредиты на утепление индивидуального жилья на сумму 15,7 млн грн, для реализации 6 проектов по энергоэффективности в многоквартирных домах ОСМД за неделю они привлекли 632 тыс. грн», - озвучил результаты еженедельного мониторинга правительственной программы председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Как пояснил председатель агентства, такие результаты - беспрекословное свидетельство чрезвычайной востребованности программы среди населения и ОСМД. Фактически за несколько рабочих дней более полутысячи украинцев привлекли около 16,8 млн грн. на внедрение энергоэффективных мероприятий. Среди граждан растет осознанность того, что энергоэффективные мероприятия - это тот правильный путь, который приведет к уменьшению потребления воды, газа, тепла, электроэнергии и, как следствие, уменьшение коммунальных платежей. Дополнительным бонусом также станет повышенный уровень комфорта в доме, а стоимость самого утепленного дома вырастет минимум на 25%.

«Напоминаю, что местная власть предоставляет дополнительное возмещение части процентов или суммы по «теплым» кредитам. Таких программ на Украине уже более 220. Призываю украинцев внедрять энергоэффективные мероприятия и пользоваться при этом двойной финансовой помощью: и от правительства, и от местной власти», - отметил Сергей Савчук.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1002) от 07/03/17 Свежий номер

Банковское право

№ 10 (1002)
Акцент

Отключить от аппарата

Отрасли практики

Трактование снова

Судебная практика

Факторный элемент

Тема номера:

Детальное оружие

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016

в номинации  «Предприниматель года»

English Law Day in Kyiv

IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

Тихих гаваней уже не будет

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом