За неделю полноценной работы программы «теплых» кредитов ею воспользовалось более полутысячи семей, - КМУ

На Украине все желающие могут воспользоваться правительственной программой безвозвратной финансовой помощи на утепление жилья. С 1 марта программа заработала по всем трем направлениям, то есть граждане, которые привлекают средства на энергоэффективные мероприятия, получат возмещение из госбюджета части «теплого» кредита в следующих размерах:
• 20% на приобретение твердотопливных котлов, 35% - для субсидиантов;
• 35% на энергоэффективные материалы и оборудование для утепления индивидуального жилья;
• 40% - 70% на энергоэффективные материалы и оборудование для ОСМД и ЖСК.
«Всего за несколько дней работы программы ее участниками стали более полутысячи семей. В частности: 20 семей привлекли 424 тыс. грн на замену газовых котлов на альтернативные, 649 семей оформили так называемые «теплые» кредиты на утепление индивидуального жилья на сумму 15,7 млн грн, для реализации 6 проектов по энергоэффективности в многоквартирных домах ОСМД за неделю они привлекли 632 тыс. грн», - озвучил результаты еженедельного мониторинга правительственной программы председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Как пояснил председатель агентства, такие результаты - беспрекословное свидетельство чрезвычайной востребованности программы среди населения и ОСМД. Фактически за несколько рабочих дней более полутысячи украинцев привлекли около 16,8 млн грн. на внедрение энергоэффективных мероприятий. Среди граждан растет осознанность того, что энергоэффективные мероприятия - это тот правильный путь, который приведет к уменьшению потребления воды, газа, тепла, электроэнергии и, как следствие, уменьшение коммунальных платежей. Дополнительным бонусом также станет повышенный уровень комфорта в доме, а стоимость самого утепленного дома вырастет минимум на 25%.
«Напоминаю, что местная власть предоставляет дополнительное возмещение части процентов или суммы по «теплым» кредитам. Таких программ на Украине уже более 220. Призываю украинцев внедрять энергоэффективные мероприятия и пользоваться при этом двойной финансовой помощью: и от правительства, и от местной власти», - отметил Сергей Савчук.
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