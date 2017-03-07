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Европейским депутатам рекомендовали оставить гаджеты дома при поездке в РФ

07 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Членам внешнеполитического комитета парламента Дании рекомендовали не брать с собой смартфоны, планшеты и компьютеры во время поездки в Россию из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нескольких датских депутатов.

«Прощай, смартфон. Я сейчас на пути в Россию вместе с внешнеполитическим комитетом, в эту поездку из соображений безопасности нам не рекомендовали брать с собой гаджеты», - написал в своем Facebook бывший глава МИД Дании Мартин Лидегард.

Другой член делегации, депутат главной оппозиционной партии Дании Ник Геккерап заявил, что во время поездки ему придется обходиться без интернета неделю.

«Я еду вместе с внешнеполитическим комитетом и из соображений безопасности меня попросили оставить дома iPhone, iPad и подобные вещи», - сказал он.

Согласно докладу департамента по кибербезопасности Минобороны Дании, датские министерства в 2015 и 2016 годах несколько раз подвергались кибератакам из-за рубежа. В документе не указывают названия страны, которая осуществляла атаки, однако акцентируют внимание на значительном потенциале в этой сфере, который есть у России и Китая.

Угроза кибератак против правительственных учреждений Дании, как отмечается в документе, является «очень высокой».

Мартин Лидегард, когда был главой МИД, предостерегал ЕС перед растущей угрозой гибридных атак со стороны России.

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