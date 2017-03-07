Сегодня 07 марта 2017 года, 17:33

Трамп подписал новый миграционный указ

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 марта, подписал новый миграционный указ, запрещающий въезд в страну представителям шести преимущественно мусульманских стран, исключая Ирак.

Сообщается, что согласно новому указу, ограничения на въезд накладываются на граждан Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. После более тщательного мониторинга было решено не включать Ирак в миграционный список. Новый указ был подписан через 6 недель после первого указа, который в итоге заблокировал федеральный суд.

Резиденты, которые пребывают в стране на законных основаниях, не подпадают под действия указа. На тех, кому на законных основаниях выданы визы, указ также не распространяется. «Если у вас есть документы, если у вас есть виза, если вы являетесь законным постоянным жителем, вы не подпадаете под действия указа», – рассказывает советник Белого дома Келлиан Конвей.

Согласно новому указу, въезд всем беженцам будет запрещен на 120 дней. В предыдущей версии въезд сирийским беженцам был ограничен на неопределенный срок.