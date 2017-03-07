Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 марта 2017 года, 17:33

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Трамп подписал новый миграционный указ

07 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 марта, подписал новый миграционный указ, запрещающий въезд в страну представителям шести преимущественно мусульманских стран, исключая Ирак.

Сообщается, что согласно новому указу, ограничения на въезд накладываются на граждан Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. После более тщательного мониторинга было решено не включать Ирак в миграционный список. Новый указ был подписан через 6 недель после первого указа, который в итоге заблокировал федеральный суд.

Резиденты, которые пребывают в стране на законных основаниях, не подпадают под действия указа. На тех, кому на законных основаниях выданы визы, указ также не распространяется. «Если у вас есть документы, если у вас есть виза, если вы являетесь законным постоянным жителем, вы не подпадаете под действия указа», – рассказывает советник Белого дома Келлиан Конвей.

Согласно новому указу, въезд всем беженцам будет запрещен на 120 дней. В предыдущей версии въезд сирийским беженцам был ограничен на неопределенный срок.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1002) от 07/03/17 Свежий номер

Банковское право

№ 10 (1002)
Акцент

Отключить от аппарата

Отрасли практики

Трактование снова

Судебная практика

Факторный элемент

Тема номера:

Детальное оружие

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016

в номинации  «Предприниматель года»

English Law Day in Kyiv

IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

Тихих гаваней уже не будет

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом