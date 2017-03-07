Сегодня 07 марта 2017 года, 17:33

В Ужгороде состоялся Закарпатский региональный судебный форум

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) совместно с Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины (АРСС) и проектом Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы на Украине» провели Закарпатский региональный судебный форум «Новые полномочия органов судебной власти Украины в контексте судебной реформы».

С приветственным словом к участникам обратился президент Ассоциации развития судейского самоуправления Украины, член Правления АЮУ, судья Львовского окружного административного суда Владимир Кравчук. Он поблагодарил партнеров, в частности, Ассоциации юристов Украины и проекта Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы на Украине» за содействие в проведении мероприятия. «Это уже шестой мы собираемся на судебный форум. В прошлом году мы имели удовольствие провести подобные мероприятия во Львове, Тернополе, Виннице, Харькове и Днепре. И приятно отметить, что с каждым новым мероприятием сообщество судей становится все более сплоченной и новыми активными членами», - отметил организатор.

Андрей Кавакин, руководитель проекта СЕ «Поддержка внедрению судебной реформы на Украине», поприветствовал участников форума от имени Совета Европы и указал на ряд стандартов и рекомендаций Совета Европы, касающихся функционирования судебной власти. Он обратил внимание на неотложность судебной реформы, учитывая большое количество заявлений от Украины, поступающих в Европейский суд по правам человека, и относительно невысокого уровня исполнения нашей страной решений Евросуда.

Первая рабочая сессия форума была посвящена стратегической задаче судебной реформы и роли ключевых органов судебной власти.

В своем выступлении Алла Лесько, член Высшего совета правосудия, сообщила, что в скором времени на официальном сайте Совета будет открыт реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи. Существование такого реестра предусмотрено положениями Закона «О Высшем совете правосудия» и соответствующим Регламентом. Содержание обращений судей после обезличивания персональных данных, содержащихся в этих обращениях, также будет открыт.

«По результатам проверки этих обращений Высший совет правосудия должен определять, являются ли действия, на которые судьи ссылаются в этих обращениях, именно вмешательством в деятельность судьи по осуществлению правосудия», - отметила Алла Лесько.

О роли съезда судей как высшего органа судейского самоуправления говорила Татьяна Стрелец, судья Высшего административного суда Украины. Она обратилась к коллегам с призывом объединяться для достижения общих целей и проявлять большую заинтересованность во всех вопросах повестки дня, которые выносятся на съезд судей, а не только в вопросах выборов.

Эту тему продолжил и Богдан Монич, заместитель председателя Совета судей Украины. «Съезд впервые изберет 6 членов Высшего совета правосудия. На фоне новых полномочий Совета это высокая ответственность. Тем не менее, первоочередной вызов заключается не в избрании, а в обеспечении независимости судебных органов власти и определении приоритетных направлений их работы. Судьи для судей, а не судьи над судьями», - отметил он.

О проблемах в судебной системе с точки зрения кадрового наполнения говорил член Высшей квалификационной комиссии судей Павел Луцюк. «Сегодня на Украине во многих судах, в том числе местных, не хватает судей, в 17 судах отсутствует их фактическая численность. ВККС примет решение о рекомендации относительно командировки в такие суды судей, которые обнаружат на это желание. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Комиссию - и она будет рассмотрена на заседании. Командировки происходит в суды того же уровня и специализации. Срок командировки - до одного года», - отметил Павел Луцюк.

Довольно оптимистичный взгляд на судебную реформу представил Джон Каббон, старший советник по вопросам судебной системы Консультативного миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины. По его словам, организация конкурса на должности судей Верховного Суда более продуманной, чем во многих европейских странах. «Обычно, судей просят лишь указать, были возбуждены уголовные производства и не проходили они процедуру банкротства», - отметил он. Также эксперт отметил открытость процедуры прохождения конкурса. «На Украине интервью кандидатов и досье будут в открытом доступе для общественности. И это впечатляет», - поделись впечатлениями Джон Каббон.

После обеда участники перешли к обсуждению путей повышения авторитета судебной власти. О факторах влияния на построение доверия к судебной власти говорила Татьяна Васильченко, судья Хозяйственного суда г.Киева.

В этом контексте социальные сети были определены, как приоритетный канал коммуникации с обществом. Им было уделено значительное внимание в докладах судей. Людмила Волкова, судья Харьковского окружного административного суда, член Совета судей Украины, указала на то, что по сравнению со странами Европейского Союза, присутствие судебной власти на Украине в социальных сетях, в частности в сети facebook, довольно значительно. Практически каждый суд уже имеет страницы в facebook, а судьи являются активными пользователями сети. В то же время, связь в сети не может стать основанием для отвода судьи.

Хотя присутствие судей в сети facebook несет в себе немало вызовов и требует продуманного и сдержанного поведения, «социальные сети - не единственный путь говорить о том, что действительно происходит в судебной власти», - убежден Александр Сасевич, председатель Комитета по вопросам коммуникации Совета судей Украины.

«Если вы не будете коммуницировать сами, коммуникация будет осуществляться за вас», - отметила модератор сессии Татьяна Суярко, судья Хозяйственного суда Харьковской области, член Совета судей Украины. Она посоветовала работать над разработкой коротких видеороликов, ведь именно этот вид контента пока больше привлекает внимание пользователей.