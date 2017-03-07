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Суд признал законным решение Киевсовета по детальному плану территории поселка Быковня

07 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Окружной административный суд города Киева принял решение по делу по иску Николая Косинца к Киевскому городскому совету о признании противоправным и отмене решения Кивегорсовета от 4 апреля 2016 №330/330 «Об утверждении детального плана территории поселка Быковня в Деснянском районе г.Киев». После выхода из совещательной комнаты, суд огласил решение - отказать полностью в удовлетворении исковых требований Николая Косинца.

Как известно, данный иск рассматривался с участием третьих лиц на стороне ответчика - Киевского городского совета, в частности при участии общественных организаций «Родина Героев «Небесной Сотни», «Украинская ассоциация инвалидов АТО», «Киевский городской союз ветеранов АТО», «Киевский городской союз ветеранов Афганистана», а также Киевского городского центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» и «Всеукраинского общественного объединения семей погибших и без вести пропавших, участников антитеррористической операции, ветеранов войны и активистов волонтерского движения «Крылья 8 Сотни».

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