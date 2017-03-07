НААУ опубликовала информацию о первом кандидате на избрание съездом

В ответ на письмо адвоката Инны Рафальской НААУ публикует ее заявление к Съезду адвокатов Украины, биографическую справку и программу кандидата на должность Председателя НААУ - САУ. Это первый пакет документов от претендента на руководящие должности в адвокатуре.
Полный пакет документов можно посмотреть по ссылке.
Совет адвокатов Украины своим решением от 16 февраля 2017 года назначил отчетно-выборный съезд на 9-10 июня 2017 в г.Киеве.
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