Сегодня 07 марта 2017 года, 16:02

НААУ опубликовала информацию о первом кандидате на избрание съездом

В ответ на письмо адвоката Инны Рафальской НААУ публикует ее заявление к Съезду адвокатов Украины, биографическую справку и программу кандидата на должность Председателя НААУ - САУ. Это первый пакет документов от претендента на руководящие должности в адвокатуре.

Полный пакет документов можно посмотреть по ссылке.

Совет адвокатов Украины своим решением от 16 февраля 2017 года назначил отчетно-выборный съезд на 9-10 июня 2017 в г.Киеве.