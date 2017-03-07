С момента принятия антирейдерского закона количество захватов имущества уменьшилось в 10 раз, - Павел Мороз, замминистра юстиции

Наши граждане должны быть уверены в том, что государство способно гарантировать конституционное право на защищенность частной собственности. 90% положительного решения инвестора по капиталовложения в ту или иную страну зависит именно от уровня защиты прав собственности. Поэтому Минюст активно работает в этом направлении и привлекает к сотрудничеству всех ответственных субъектов. С момента принятия антирейдерского закона количество захватов имущества уменьшилась в 10 раз. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Павел Мороз.
«С этого времени в Комиссию поступило 60 жалоб, только 2 из которых имели признаки рейдерства. Минюст эти жалобы оперативно удовлетворил и все материалы передал в правоохранительные органы. То есть со стороны Минюста было сделано все, чтобы вернуть украденное рейдерами и дать возможность правоохранительным органам привлечь к ответственности тех лиц, которые виновны в этом преступлении», - рассказал Павел Мороз.
Президент нотариальной палаты Украины Владимир Марченко в свою очередь подчеркнул, что нотариальное сообщество готово и в дальнейшем качественно выполнять функции в сфере государственной регистрации бизнеса и недвижимости и активно продолжать сотрудничество с Министерством юстиции.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: