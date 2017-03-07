Сегодня 07 марта 2017 года, 16:02

С момента принятия антирейдерского закона количество захватов имущества уменьшилось в 10 раз, - Павел Мороз, замминистра юстиции

Наши граждане должны быть уверены в том, что государство способно гарантировать конституционное право на защищенность частной собственности. 90% положительного решения инвестора по капиталовложения в ту или иную страну зависит именно от уровня защиты прав собственности. Поэтому Минюст активно работает в этом направлении и привлекает к сотрудничеству всех ответственных субъектов. С момента принятия антирейдерского закона количество захватов имущества уменьшилась в 10 раз. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Павел Мороз.

«С этого времени в Комиссию поступило 60 жалоб, только 2 из которых имели признаки рейдерства. Минюст эти жалобы оперативно удовлетворил и все материалы передал в правоохранительные органы. То есть со стороны Минюста было сделано все, чтобы вернуть украденное рейдерами и дать возможность правоохранительным органам привлечь к ответственности тех лиц, которые виновны в этом преступлении», - рассказал Павел Мороз.

Президент нотариальной палаты Украины Владимир Марченко в свою очередь подчеркнул, что нотариальное сообщество готово и в дальнейшем качественно выполнять функции в сфере государственной регистрации бизнеса и недвижимости и активно продолжать сотрудничество с Министерством юстиции.