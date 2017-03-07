Сегодня 07 марта 2017 года, 16:02

Совет ЕС одобрил новые правила проверки на внешних границах

Совет Евросоюза принял постановление о внесении изменений в Шенгенский кодекс о границах, чтобы усилить контроль в отношении соответствующих баз данных на внешних границах. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. В пресс-службе отметили, что изменения обязывают государств-членов проводить «систематические проверки в отношении соответствующих баз данных по всем лицам, в том числе тем, кто пользуется правом свободного передвижения в соответствии с законодательством ЕС (т.е. граждан и членов их семей, не являющихся гражданами ЕС ЕС, - ред), когда они пересекают внешние границы». Законодательные изменения касаются всех внешних границ (авиационные, морские и сухопутные границы) и контроля как на въезде, так и на выезде с ЕС. «Проверки должны разрешить государствам-членам убедиться в том, что эти лица не представляют угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или общественному здоровью», - сказано в сообщении. Если систематическая проверка баз данных приведет к замедлению транспортных потоков, государства-члены ЕС имеют право проводить только целевые проверки в отношении баз данных, при условии, что это не приведет к рискам, связанным с внутренней безопасностью, международными отношениями государств-членов или не будет представлять угрозу для здоровья населения. Относительно воздушных границ государства-члены могут только проводить целевые проверки по базам данных в течение переходного периода 6 месяцев с момента вступления в силу правил. Этот срок может быть продлен до 18 месяцев, в исключительных и конкретных случаях, когда имеются инфраструктурные трудности, требующие более длительного периода времени, чтобы внести необходимые изменения. Совет ЕС и Европейский парламент теперь должны подписать принятые правила. Подписанный текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу в течение 20 дней со дня публикации.