Минюст снова не смог выбрать нового директора люстрационного департамента, - СМИ

Комиссия Министерства юстиции Украины не смогла определить победителя конкурса на должность директора департамента по вопросам люстрации. Об этом сообщается на сайте Минюста.
«Конкурсной комиссией не определен победитель на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации», – говорится в комментарии.
В то же время об объявлении нового конкурса не сообщается.
Напомним, 21 ноября 2016 года Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности директора департамента Минюста по вопросам люстрации. В декабре Минюст объявил конкурс на замещение должности директора департамента люстрации – и тогда документы подали 12 человек, но победителя не выбрали. В январе 2017 года министерство объявило повторный конкурс на «главного люстратора». В конкурсе изъявили желание поучаствовать 13 человек.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: