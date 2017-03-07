Сегодня 07 марта 2017 года, 16:02

Минюст снова не смог выбрать нового директора люстрационного департамента, - СМИ

Комиссия Министерства юстиции Украины не смогла определить победителя конкурса на должность директора департамента по вопросам люстрации. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Конкурсной комиссией не определен победитель на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации», – говорится в комментарии.

В то же время об объявлении нового конкурса не сообщается.

Напомним, 21 ноября 2016 года Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности директора департамента Минюста по вопросам люстрации. В декабре Минюст объявил конкурс на замещение должности директора департамента люстрации – и тогда документы подали 12 человек, но победителя не выбрали. В январе 2017 года министерство объявило повторный конкурс на «главного люстратора». В конкурсе изъявили желание поучаствовать 13 человек.