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Сегодня 07 марта 2017 года, 14:31

Более 11 тыс. проверок работодателей запланировано на 2017 год

На Украине готовится более 10 000 проверок работодателей. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

С 1 января 2017 увеличена финансовая ответственность работодателей за нарушение законодательства о труде. Штрафы могут достигать 320 000 грн.

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

«Причиной штрафа может стать допущение работника к работе без заключения трудового договора, нарушение сроков выплаты заработной платы, несоблюдение государственных гарантий в оплате труда, а также недопущения к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде», - рассказывает юрист Никита Подгайный.

«Некоторые предприятия уже получили штрафы. Так Управление гоструда в Ивано-Франковской области сообщило о сложении акта о препятствовании контролирующего органа в проведении проверки ООО «Технострой-Сервис». Предприятие обязано уплатить штраф в размере 320 000 гривен», - добавляет он.

OpenDataBot начинает мониторинг проверок, связанных с соблюдением трудового законодательства. Для того, чтобы узнать, когда запланирована ваша проверка, добавьте OpenDataBot в друзья и введите название компании.