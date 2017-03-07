Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 марта 2017 года, 14:31

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

САП намерена обжаловать решение Соломенского райсуда в деле Р.Насирова

07 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Соломенского районного суда Киева об избрании отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову залога в 100 миллионов. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба САП.

Руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что команда прокуроров «хорошо отработала этот этап избрании меры пресечения и мы довольны тем, что суд по достоинству оценил представленные доказательства».

«Вместе с тем сейчас мы готовим апелляционную жалобу на это решение Соломенского районного суда города Киева, поскольку в части альтернативного пресечения - денежный залог - мы будем придерживаться наших начальных требований в 2 млрд грн для того, чтобы размер залога обеспечил выполнение Романом Насировым своих процессуальных обязанностей», - отметил Н.Холодницкий.

По словам руководителя САП, сейчас также в рамках этого уголовного производства происходят следственные действия, направленные на скорейшее завершение досудебного расследования в сроки, определенные КПК.

Как известно, 7 марта 2017 Соломенский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения главе ГФС, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Суд решил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн., хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1002) от 07/03/17 Свежий номер

Банковское право

№ 10 (1002)
Акцент

Отключить от аппарата

Отрасли практики

Трактование снова

Судебная практика

Факторный элемент

Тема номера:

Детальное оружие

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

English Law Day in Kyiv

IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

Тихих гаваней уже не будет

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом