САП намерена обжаловать решение Соломенского райсуда в деле Р.Насирова

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Соломенского районного суда Киева об избрании отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову залога в 100 миллионов. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба САП.
Руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что команда прокуроров «хорошо отработала этот этап избрании меры пресечения и мы довольны тем, что суд по достоинству оценил представленные доказательства».
«Вместе с тем сейчас мы готовим апелляционную жалобу на это решение Соломенского районного суда города Киева, поскольку в части альтернативного пресечения - денежный залог - мы будем придерживаться наших начальных требований в 2 млрд грн для того, чтобы размер залога обеспечил выполнение Романом Насировым своих процессуальных обязанностей», - отметил Н.Холодницкий.
По словам руководителя САП, сейчас также в рамках этого уголовного производства происходят следственные действия, направленные на скорейшее завершение досудебного расследования в сроки, определенные КПК.
Как известно, 7 марта 2017 Соломенский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения главе ГФС, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Суд решил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн., хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.
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