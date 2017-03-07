Сегодня 07 марта 2017 года, 14:31

С апреля можно будет подавать документы на получение украинской визы через Интернет

Кабинет министров утвердил правила оформления виз для въезда на Украину и транзитного проезда через ее территорию, которые предусматривают возможность подачи анкет онлайн и оформление виз за 10 рабочих дней. Согласно постановлению №118 от 1 марта, правила оформления виз вступает в силу через 30 дней после опубликования постановления.

Визовые анкеты можно будет подать через сайт МИД Украины.

Сроки оформления виз — в срочном порядке до 5 рабочих дней, в обычном порядке — до 10 рабочих дней, но срок может быть продлен до 30 рабочих дней в случае необходимости проведения дополнительных проверок.

Консульский сбор за оформление виз в посольстве Украины снижен до $65, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. За срочное оформление виз или оформление их в нерабочее время консульский сбор взимается в двойном размере.

За оформление виз в пунктах пропуска через государственную границу справляется консульский сбор в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Виза в электронном виде оформляется как разовая на срок до 30 дней для поездок с деловой или туристической целью.

Также Кабмин расширил список стран до 33-х, граждане которых могут оформлять визы для въезда в Украину непосредственно на границе.

Среди таких стран Австралия, Индия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Оман.