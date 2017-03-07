С апреля можно будет подавать документы на получение украинской визы через Интернет

Кабинет министров утвердил правила оформления виз для въезда на Украину и транзитного проезда через ее территорию, которые предусматривают возможность подачи анкет онлайн и оформление виз за 10 рабочих дней. Согласно постановлению №118 от 1 марта, правила оформления виз вступает в силу через 30 дней после опубликования постановления.
Визовые анкеты можно будет подать через сайт МИД Украины.
Сроки оформления виз — в срочном порядке до 5 рабочих дней, в обычном порядке — до 10 рабочих дней, но срок может быть продлен до 30 рабочих дней в случае необходимости проведения дополнительных проверок.
Консульский сбор за оформление виз в посольстве Украины снижен до $65, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. За срочное оформление виз или оформление их в нерабочее время консульский сбор взимается в двойном размере.
За оформление виз в пунктах пропуска через государственную границу справляется консульский сбор в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Виза в электронном виде оформляется как разовая на срок до 30 дней для поездок с деловой или туристической целью.
Также Кабмин расширил список стран до 33-х, граждане которых могут оформлять визы для въезда в Украину непосредственно на границе.
Среди таких стран Австралия, Индия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Оман.
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