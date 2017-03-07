Сегодня 07 марта 2017 года, 14:31

Упрощен порядок получения разрешений на спецводопользование

Верховный Совет Украины предусмотрел изменения в Водный кодекс и Закон «Об охране окружающей природной среды» (№1264-XII от 25.06.91 года) для получения разрешений на спецводопользование.

Отныне разрешения на спецводопользование будут выдавать территориальные органы Госводагентства. Отметим, что сегодня же разрешения выдаются областными администрациями в случае осуществления забора воды из водных объектов общегосударственного значения или областными советами по согласованию с облгосадминистрациями (в случае использования воды водных объектов местного значения). К тому же не нужно будет согласовывать выдачу разрешений на Госгеонедрами (в случае добычи подземных вод) и Минздрава (в случае использования лечебных вод).

Определено, что к специальному водопользованию не относятся забор и/или использования воды в объеме до 5 куб. метров в сутки, кроме того, что используется для производства (входит в состав) напитков и фасованной питьевой воды.

Также новыми нормами устанавливается исчерпывающий перечень документов для получения разрешения на специальное водопользование юридическим или физическим лицом, ООО. Так, кроме заявления, должны подаваться:

• Обоснование потребности в воде с помесячным нормативным расчетом водопользования и водоотведения;

• Описание и схема мест забора воды и сброса сточных вод;

• Нормативы предельно допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами (в расчете на каждый выпуск (сброс) отдельно);

• Утверждены индивидуальные технологические нормативы использования питьевой воды (для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению и / или водоотведения, жилищно-эксплуатационных предприятий и организаций);

• Копия правоустанавливающих документов на водные объекты (для арендаторов водных объектов).

К тому же закреплены основания для отказа в выдаче разрешений, основания для их переоформления и выдачи дубликатов.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера в отношении специального водопользования» (№1830-VIII от 07.02.2017 года).

Дата вступления в силу: через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 3 раздела II, который вступает в силу со дня опубликования настоящего Закона