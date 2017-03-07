Упрощен порядок получения разрешений на спецводопользование

Верховный Совет Украины предусмотрел изменения в Водный кодекс и Закон «Об охране окружающей природной среды» (№1264-XII от 25.06.91 года) для получения разрешений на спецводопользование.
Отныне разрешения на спецводопользование будут выдавать территориальные органы Госводагентства. Отметим, что сегодня же разрешения выдаются областными администрациями в случае осуществления забора воды из водных объектов общегосударственного значения или областными советами по согласованию с облгосадминистрациями (в случае использования воды водных объектов местного значения). К тому же не нужно будет согласовывать выдачу разрешений на Госгеонедрами (в случае добычи подземных вод) и Минздрава (в случае использования лечебных вод).
Определено, что к специальному водопользованию не относятся забор и/или использования воды в объеме до 5 куб. метров в сутки, кроме того, что используется для производства (входит в состав) напитков и фасованной питьевой воды.
Также новыми нормами устанавливается исчерпывающий перечень документов для получения разрешения на специальное водопользование юридическим или физическим лицом, ООО. Так, кроме заявления, должны подаваться:
• Обоснование потребности в воде с помесячным нормативным расчетом водопользования и водоотведения;
• Описание и схема мест забора воды и сброса сточных вод;
• Нормативы предельно допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами (в расчете на каждый выпуск (сброс) отдельно);
• Утверждены индивидуальные технологические нормативы использования питьевой воды (для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению и / или водоотведения, жилищно-эксплуатационных предприятий и организаций);
• Копия правоустанавливающих документов на водные объекты (для арендаторов водных объектов).
К тому же закреплены основания для отказа в выдаче разрешений, основания для их переоформления и выдачи дубликатов.
Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера в отношении специального водопользования» (№1830-VIII от 07.02.2017 года).
Дата вступления в силу: через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 3 раздела II, который вступает в силу со дня опубликования настоящего Закона
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