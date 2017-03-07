Сегодня 07 марта 2017 года, 13:00

Процессу создания ОСМД серьезно мешает отсутствие Закона «О ЖКУ»

Согласно Закону «Об особенностях осуществления права собственности» предусмотрена возможность практически всем жителям многоэтажных домов брать в управление свой дом. Но этому процессу серьезно мешает отсутствие Закона «О ЖКУ», где определен порядок предоставления услуги по управлению. Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Мы подготовили все подзаконные акты, позволяющие проводить конкурс, заключать типовой договор, управлять имуществом. За 2016 год созданы около 7000 ОСМД. Но процесс передачи и взятие в управление дома часто тормозят ЖЭКи или управляющие компании, созданные, когда застройщик строил дом и оставлял управляющую компанию», - отметил Геннадий Зубко.

По его мнению, никто не хочет терять такой ресурс, ведь это огромный рынок и средства ежегодно выделяют муниципалитеты на ремонт жилого фонда.

«Когда есть ОСМД или совместные владельцы, то средства идут или ОСМД или управляющему, определенном владельцами дома. Управляющий контролирует ремонт, качество и гарантию того, что это будет качественно сделано. Если его нет, средства идут ЖЭКа, и контроль за осуществлением ремонта осуществляет именно ЖЭК», - подчеркнул Геннадий Зубко.

По его мнению, важно, чтобы люди осознали, что могут управлять своей собственностью. «Но для этого нужно объединиться, поговорить с соседями и взять в управление эту собственность», - подчеркнул Геннадий Зубко.