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За плагиат в научных работах планируют установить админотвественность

07 марта 2017 года Источник:Офіційний сайт Верховної Ради України

В Комитете по вопросам науки и образования продолжается работа над разработкой проекта Закона «Об образовании». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В частности, участники заседания обсудили совокупность этических принципов и определенных законом правил, которыми должны руководствоваться участники образовательного процесса во время обучения, преподавания и проведения научной (творческой) деятельности с целью обеспечения доверия к результатам обучения и/или научных (творческих) достижений - академическая добродетель.

По словам специалистов, соблюдение академической добропорядочности педагогическими, научно-педагогическими и научными работниками предполагает прежде всего предоставление достоверной информации о результатах исследования и собственную научную и научно-педагогическую деятельность.

«Нарушением академической добропорядочности считается плагиат, фабрикация - фальсификация результатов исследований, обман, списывание, взяточничество, за что педагогические, научно-педагогические и научные работники учебных заведений могут быть привлечены к административной ответственности», - отметили они.

Проект Закона «Об образовании» зарегистрирован в парламенте за №3491-д.

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