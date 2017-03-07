«Ощадбанк» оспорит решение суда об отмене поручительства Лагуна на 4,2 млрд грн

Государственный «Ощадбанк» намерен оспорить решение Высшего специализированного суда Украины об отмене поручительства экс-владельца ликвидируемого «Дельта Банка» Николая Лагуна перед «Ощадбанком» на 4,2 млрд грн.
«Верховный Суд Украины. Продолжение следует», – написал глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный на своей странице в соцсети, комментируя соответствующее решение суда.
Также он отметил, что самые важные преобразования, которые необходимы Украине, – это строительство дорог и реформа судов, причем реформа судебной системы сейчас даже более актуальна.
Суть судебного разбирательства касается задолженности на корреспондентских счетах «Дельта Банка» перед «Ощадбанком» на 948 млн грн, 111,8 млн долл. и 12,5 млн евро, что в сумме составило около 4,2 млрд грн.
«Ощадбанк» обратился в суд с иском к Н.Лагуну как поручителю в июне 2015 года, и по решению Печерского районного суда Киева от 12 марта 2016 года Лагун должен был погасить задолженность, что также подтвердил Апелляционный суд Киева 5 октября 2016 года, однако Высший специализированный суд 15 февраля 2017 года отменил решения судов предыдущих инстанций.
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