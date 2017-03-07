Сегодня 07 марта 2017 года, 11:29

Министр финансов рассказал подробности нового меморандума с МВФ

Обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом включает в себя положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

«На самом деле надо понимать главное, чего хочет МВФ, и чего хотим мы - это справедливой сбалансированной пенсионной системы», - рассказал глава Минфина.

По его словам, для этого нужно провести пенсионную реформу, которая сбалансирует Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита.

«Не сразу, конечно, но это должен быть определенный период, определенный вектор для того, чтобы избавиться от дефицита Пенсионного фонда, чтобы люди получали стабильную пенсию и имели четкое понимание того, что в будущем пенсия будет справедливой», - добавил он.

Как отмечается, в меморандуме есть и положение рынке земли. По словам А.Данилюка, рынка земли на Украине де-юре не существует.

«На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит по серым, странным схемам», - констатировал министр. Поэтому так важно достичь сейчас, чтобы рынок земли заработал, особенно для агросектора.

«Это наше конкурентное преимущество - агросектор, но из-за ограничений, которые мы сами установили, мы не только делаем наших граждан беднее, но также искусственно ограничиваем потенциал агросектора», - отметил глава Минфина.

В меморандуме, как сообщается, речь идет и о реформе государственных банков.

«Сейчас мы обладаем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не «искривляли» конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков, потому что понятно, что государство не может обладать 55% на рынке, это вредит развитию экономики», - отметил А.Данилюк.

Напомним, МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы. А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. США Украине за четырехлетней программой Механизм расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 года.