Сегодня 07 марта 2017 года, 11:29

Нацбанк создал департамент лицензирования

Национальный банк решил централизовать процессы лицензирования и создать новое структурное подразделение - департамент лицензирования, который будет выполнять соответствующие функции. Такое решение было принято правлением НБУ 2 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, департамент лицензирования будет выполнять функции по регистрации и лицензированию банков, их обособленных подразделений, согласованию приобретения существенного участия в банках, согласованию назначения руководителей, а также функции по оказанию генеральных лицензий на осуществление валютных операций.

Эти функции ранее выполняло управление регистрации и лицензирования НБУ.

Кроме того, с 6 апреля департамент лицензирования также будет выполнять функции по выдаче лицензий небанковским финансовым учреждениям на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и выдачи лицензий юридическим лицам на оказание услуг по инкассации.

Также департамент будет выполнять функции по регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Директором департамента лицензирования назначен Александр Бевз.

С февраля по октябрь 2015 года он был начальником отдела контроля за составом акционеров банков департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ, с января по октябрь 2016 - заместителем директора этого департамента и начальником управления регистрации и лицензирования банков.

С октября 2016 года возглавлял самостоятельное управление регистрации и лицензирования центрального банка.