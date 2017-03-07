23 марта в Киеве состоится English Law Day Forum

23 марта с.г. в Киеве состоится English Law Day Forum при поддержке Посольства Великобритании на Украине, в котором примут участие ведущие практикующие юристы с Украины, Центральной Азии и Великобритании - представители ведущих юридических компаний, банков, бизнеса.
Место и время проведения: Отель «Radisson Blu Hotel Kyiv», г. Киев, ул. Ярославов Вал, 22; 10: 30-19: 30, начало регистрации 9:30.
Во время мероприятия будут представлены лучшие практики применения английского права на Украине в сферах защиты активов, слияния и поглощения (M & A), разрешение споров, международного арбитража.
Язык мероприятия - английский, без перевода.
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