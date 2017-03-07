Руководителя предприятия, подконтрольного ГСА, подозревают в растрате госсредств

Правоохранители уведомили о подозрении в завладении и растрате государственных средств руководителю государственного предприятия, которое относится к сфере управления Государственной судебной администрации Украины. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
«Департаментом специальных расследований 03.03.2017 сообщено о подозрении действующего руководителя государственного предприятия, образованного с целью информационно-технического обеспечения судов и предоставление услуг по ведению единых и государственных реестров, в том числе для Министерства юстиции Украины, которому инкриминируется организация схемы завладения государственными средствами под видом безосновательного заключения фиктивных договоров на разработку программного обеспечения с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности, что привело к материальному ущербу государству в сумме более 4,5 млн грн. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», - отмечают в пресс-службе ГПУ.
В суд внесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, в удовлетворении которого судом отказано и избрана мера пресечения в виде залога в размере лишь 128 тыс грн. На указанное решение прокурором будет подана апелляционная жалоба. Также внесены ходатайства об отстранении подозреваемого от должности.
Сейчас органом досудебного расследования принимаются меры, направленные на установление всех участников этой схемы и их роли в завладении государственными средствами, а также выявлены и проверяются на предмет законности другие аналогичные соглашения на сумму более 22 млн грн. Досудебное расследование продолжается.
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