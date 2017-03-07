Сегодня 07 марта 2017 года, 09:58

Соломенский райсуд избрал Р.Насирову меру пресечения

Соломенский райсуд г.Киева избрал меру пресечения для отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде ареста на 60 суток и установил залог в размере 100 млн гривен. Такое решение ночью 7 марта принял судья Александр Бобровник.

Следственный судья постановил: «ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП, удовлетворить частично. Применить к Роману Насирову содержание под стражей сроком на 60 дней. Дата окончания - 23.50 30 апреля. Залог 100 млн гривен».

Кроме того, суд возложил на Р.Насирова ряд обязательств, в частности не выезжать за пределы Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, воздерживаться от общения с подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые позволяют покинуть пределы страны. Кроме того, г-н Насиров обязан носить электронный браслет.

Как известно, в понедельник Соломенский райсуд г.Киева дважды отказал защите Р.Насирова о проведении судебно-медицинской экспертизы для определения состояния здоровья подозреваемого.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Р.Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».