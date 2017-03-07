В КМУ рассказали, как будут давать субсидии следующей зимой

В отопительном сезоне 2017-2018 годов украинским потребителям не грозят никакие серьезные изменения в системе начисления субсидий. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
«Никаких существенных изменений в следующем отопительном сезоне не будет. Правительство не будет менять формулу начисления субсидии или критерии для ее начисления. Главный критерий – соотношение доходов семьи и расходов на жилищно-коммунальные услуги», – сказал он.
Чиновник также напомнил, что в среднем расходы на оплату ЖКУ не должны превышать 10-15% доходов семьи.
По словам П.Розенко, сейчас субсидии получают около 7,5 млн семей. Вице-премьер отметил, что реформированная система предоставления государственной помощи показала свою эффективность в период повышения цены на газ до экономически обоснованного уровня.
Он также заверил, что в этом отопительном сезоне (2016-2017 годы) уже никаких перерасчетов субсидий не будет.
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