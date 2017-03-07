Суд подтвердил арест директора департамента НБУ

Апелляционный суд Киева подтвердил арест директора департамента платежных систем Национального банка Сергея Шацкого с залогом 800 тысяч гривен.
Печерским районным судом Киева 3 февраля С.Шацкому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен.
2 марта Апелляционный суд отказал защите С.Шацкого в отмене этого решения и оставил в силе решение суда первой инстанции.
«По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила: постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 3 февраля - оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого С.Шацкого - оставить без удовлетворения», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ГПУ задержала директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого при получении взятки в размере 25 тысяч долларов.
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