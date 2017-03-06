Сегодня 06 марта 2017 года, 18:48

Решение ВАСУ в отношении судьи А.Емельянова будет пересмотрено Верховным Судом Украины

Высший совет правосудия будет просить Верховный Суд пересмотреть постановление Высшего административного суда Украины о восстановлении в должности судьи ВХСУ Артура Емельянова. Об этом сообщила начальник отдела взаимодействия со СМИ в ВСП Оксана Лысенко.

По ее словам, Высший совет правосудия готовит соответствующее заявление.

«Сейчас решение ВАСУ не вступило в законную силу. Таким образом, судья до сих пор отстранен от осуществления правосудия. Срок отстранения истекает 12 марта», - подчеркнула она.

Как сообщалось, 2 марта Высший административный суд удовлетворил иск А.Емельянова об отмене решения Высшего совета юстиции от 12 января, которым он был отстранен от исполнения обязанностей.

ГПУ подозревает судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова в давлении на судей ряда хозяйственных судов, которые он ранее возглавлял. Ранее А.Емельянову объявляли подозрение в незаконном обогащении. Предполагали, что ему принадлежат 13 миллионов франков в банке Лихтенштейна.