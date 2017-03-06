Решение ВАСУ в отношении судьи А.Емельянова будет пересмотрено Верховным Судом Украины

Высший совет правосудия будет просить Верховный Суд пересмотреть постановление Высшего административного суда Украины о восстановлении в должности судьи ВХСУ Артура Емельянова. Об этом сообщила начальник отдела взаимодействия со СМИ в ВСП Оксана Лысенко.
По ее словам, Высший совет правосудия готовит соответствующее заявление.
«Сейчас решение ВАСУ не вступило в законную силу. Таким образом, судья до сих пор отстранен от осуществления правосудия. Срок отстранения истекает 12 марта», - подчеркнула она.
Как сообщалось, 2 марта Высший административный суд удовлетворил иск А.Емельянова об отмене решения Высшего совета юстиции от 12 января, которым он был отстранен от исполнения обязанностей.
ГПУ подозревает судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова в давлении на судей ряда хозяйственных судов, которые он ранее возглавлял. Ранее А.Емельянову объявляли подозрение в незаконном обогащении. Предполагали, что ему принадлежат 13 миллионов франков в банке Лихтенштейна.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: