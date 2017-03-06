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Адвокаты сестры Юрия Грабовского будут добиваться установления всех причастных к его убийству

06 марта 2017 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

Адвокаты сестры Юрия Грабовского добиваться установления всех причастных к убийство их коллеги, известного адвоката Юрия Грабовского, которое произошло в марте прошлого года. Об этом сообщили Сергей Вилков и Анна Боряк в день годовщины после смерти своего коллеги.

Так, Сергей Вилков отметил, что за год дело так и не рассмотрено в суде по существу.

«Досудебное расследование завершилось, дело передано на рассмотрение в суд, но, к сожалению, уже почти 6 месяцев дело находится в суде и мы ее не можем начать слушать по существу», - констатировал адвокат.

При этом он отметил, что на этапе досудебного расследования многие вопросы не были выяснены, и сейчас получить на них ответы чрезвычайно трудно.

Адвокат Анна Боряк также отметила, что досудебное расследование не было объективным.

«Следствие не было объективным, оно решало чьи-то меркантильные, а не правовые вопросы. Доказательство тому - отказ органа досудебного расследования допустить 12 представителей потерпевшей (сестры Грабовского) для выполнения их обязанностей неправомерными повадами, и принять заявление НААУ о внесении в ЕРДР сведений по ст. 400 Уголовного кодекса Украины по результатам опубликованного прокурором Матиос видеоролика, где есть все признаки этой статьи», - пишет Анна Боряк.

Сергей Вилков убежден, что убийство Юрия Грабовского связано с его профессиональной деятельностью, и установить всех причастных к этому преступлению - дело чести для всего адвокатского сообщества.

Совет адвокатов Украины на заседании 16 декабря рассмотрела коллективное обращение группы адвокатов Киченок А.С., Боряк Л. и Вилкова С.В., которые сообщили членам САУ о том, что Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины создает им умышленные преграды как представителям потерпевшей стороны. К нарушениям уголовного процессуального законодательства Украины прилагаются давление и угрозы в адрес адвокатов. В своем решении по этому вопросу САУ обратится к высшим должностным лицам правоохранительных органов с заявлением о нарушении профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности адвокатов, осуществления на них давления и высказывания угроз со стороны Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины для рассмотрения и требованием надлежащего реагирования.

Напомним, Юрий Грабовский исчез в марте прошлого года. Конце месяца известный адвокат был найден убитым.

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