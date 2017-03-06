Единый реестр судебных решений 3 марта с. г. пополнился постановлением Верховного Суда Украины, в соответствии с которым отказано в удовлетворении заявления о пересмотре постановления суда кассационной инстанции по делу по иску Екатерины Коваль, Инны Рафальской, Ростислава Кравца к Высшему совету юстиции, третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика: член ВСЮ Павел Гречковский, Национальная ассоциация адвокатов Украины в лице Совета адвокатов Украины, - о признании неправомерной бездеятельности и обязательства совершить определенные действия. С полным текстом решения можно ознакомиться текстпо ссылке.
Напомним, истцы просили признать неправомерной бездеятельность ВСЮ по непроведению проверки в отношении неустранения Павлом Гречковским несовместимости в течение 30 дней со дня избрания членом ВСЮ. Аргументированы исковые требования были тем, что г-н Гречковский, будучи избранным членом ВСЮ и приняв присягу члена ВСЮ, в течение 30 дней и по настоящее время не принял предусмотренных законом мер по устранению несовместимости работы в ВСЮ с деятельностью на должности секретаря САУ.
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