НАБУ собрало данные о всех претендентах на должности судей ВСУ

Сотрудники Управления аналитики и обработки информации НАБУ собрали и передали в Высшую квалификационную комиссию судей первичные данные о всех претендентах в Верховный Суд, собранные из доступных реестров и баз данных. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба НАБУ.
В ведомстве отмечают, что эту информацию приобщат к судейским досье, а Высшая квалификационная комиссия судей будет использовать их при оценке кандидатов во время конкурса.
Аналитическая информация также передана Общественному совету добропорядочности, который со своей стороны помогает ВККС проверять информацию о служителях Фемиды и участвует в конкурсном отборе.
По запросу ВККС перед собеседованиями НАБУ также готово осуществлять дополнительную проверку сведений финалистов конкурса на предмет детального анализа коррупционных рисков.
НАБУ начало аналитическую проверку сведений о желающих стать судьями в Верховном Суде в январе 2017 года. На должности судей ВСУ претендуют более 600 кандидатов.
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