Сегодня 06 марта 2017 года, 18:48

Парламентский комитет рекомендовал принять за основу законопроект об усилении ответственности за нарушение правил рыболовства

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховном Совету принять за основу законопроект об усилении ответственности за нарушение правил рыболовства и ведения работ на землях водного фонда. Об этом сообщается н сайте парламента.

Проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение правил рыболовства и ведения работ на землях водного фонда» №5262 предлагается внести изменения в статью 249 Уголовного кодекса, статей 85, 851, 87, 912, Кодекса Украины об административных правонарушения, которыми предполагается усилить наказание за нарушение гражданами и должностными лицами правил рыболовства, а именно:

• нарушение правил использования объектов животного мира, нарушение правил рыболовства;

• эксплуатация на водных объектах водозаборных сооружений, не обеспеченных рыбозащитным оборудованием;

• нарушение требований по охране среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных;

• превышение лимитов и нормативов использования природных ресурсов, превышение утвержденных лимитов (квот) и нормативов использования водных биоресурсов.

Проектом предлагается уточнить полномочия органов и лиц, осуществляющих государственный надзор (контроль) в сфере охраны, рационального использования и воспроизводства водных биоресурсов, а также уточнить положения Законов «О животном мире» и «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов».

Законопроектом предусматривается усилить ответственность за нарушение правил рыболовства в виде проведения работ на рыбохозяйственных водных объектах без согласования в соответствии с законодательством и непринятие мер по сохранению среды обитания и условий воспроизводства водных биоресурсов.

Члены комитета поддержали законопроект, принятие которого будет способствовать усилению ответственности за нарушение правил использования объектов животного мира, других водных биоресурсов, уменьшению незаконного использования рыбы и других водных биоресурсов.