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Парламентский комитет рекомендовал принять за основу законопроект об усилении ответственности за нарушение правил рыболовства

06 марта 2017 года Источник:Офіційний сайт Верховної Ради України

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховном Совету принять за основу законопроект об усилении ответственности за нарушение правил рыболовства и ведения работ на землях водного фонда. Об этом сообщается н сайте парламента.

Проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение правил рыболовства и ведения работ на землях водного фонда» №5262 предлагается внести изменения в статью 249 Уголовного кодекса, статей 85, 851, 87, 912, Кодекса Украины об административных правонарушения, которыми предполагается усилить наказание за нарушение гражданами и должностными лицами правил рыболовства, а именно:

• нарушение правил использования объектов животного мира, нарушение правил рыболовства;

• эксплуатация на водных объектах водозаборных сооружений, не обеспеченных рыбозащитным оборудованием;

• нарушение требований по охране среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных;

• превышение лимитов и нормативов использования природных ресурсов, превышение утвержденных лимитов (квот) и нормативов использования водных биоресурсов.

Проектом предлагается уточнить полномочия органов и лиц, осуществляющих государственный надзор (контроль) в сфере охраны, рационального использования и воспроизводства водных биоресурсов, а также уточнить положения Законов «О животном мире» и «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов».

Законопроектом предусматривается усилить ответственность за нарушение правил рыболовства в виде проведения работ на рыбохозяйственных водных объектах без согласования в соответствии с законодательством и непринятие мер по сохранению среды обитания и условий воспроизводства водных биоресурсов.

Члены комитета поддержали законопроект, принятие которого будет способствовать усилению ответственности за нарушение правил использования объектов животного мира, других водных биоресурсов, уменьшению незаконного использования рыбы и других водных биоресурсов.

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