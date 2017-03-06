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Доходы Фонда соцстрахования в 2017 году вырастут на 3 млрд грн

06 марта 2017 года Источник:УНИАН

Доходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования, создаваемого путем реорганизации фондов социального страхования от несчастных случаев на производстве и по временной потере трудоспособности, в 2017 году вырастут на 3 миллиарда гривен по сравнению с 2016 годом и составят 20,1 миллиарда гривен. Об этом говорится в постановлении правительства, которым утверждается бюджет фонда на текущий год и которое опубликовано на сайте правительства.

«Доходная часть бюджета Фонда утверждена в сумме 20,1 миллиарда гривен, расходная - 18,6 миллиарда гривен. Резерв средств Фонда составит 464,5 миллиона гривен. Бюджет Фонда на 2017 год является сбалансированным», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Роспись бюджета Фонда соцстрахования, в частности, предполагает, что доходную часть сформируют страховые взносы в размере 16,91 миллиарда гривен, остаток средств фонда на конец 2016 года в размере порядка 3 миллиарда гривен, а также штрафы, финансовые санкции, доходы от размещения средств, продажи имущества и другие доходы в размере порядка 100 миллионов гривен. Основными статьями расходов станут помощь по временной нетрудоспособности - порядка 6,6 миллиарда гривен, помощь при рождении ребенка - 3,2 миллиарда гривен, страховые выплаты - 6,88 миллиарда гривен.

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