Сегодня 06 марта 2017 года, 17:17

НААУ обнародовала результаты проверки ВРКА Совета адвокатов г.Киева 2013-2015 гг.

НА сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины обнародованы выводы Высшей ревизионной комиссии по результатам проверки Совета адвокатов г.Киев.

ВРКА проводила проверку на соответствие требованиям законодательства финансово-хозяйственной деятельности столичной РАР в период с 1 апреля 2013 (с момента регистрации) до 31 декабря 2015 года.

Документ в полной версии доступен на сайте. Обращаем внимание адвокатов г.Киева на рекомендации, предоставленные ВРКА по итогам проверки. В частности, рекомендации касаются составления договоров на аренду; возврата средств, уплаченных по договорам, которые не отвечают уставной деятельности и не подтверждены договорами; утверждение сметы и штатного расписания в реальных цифрах и недопущения расходов за пределами уставной деятельности.