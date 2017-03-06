НААУ обнародовала результаты проверки ВРКА Совета адвокатов г.Киева 2013-2015 гг.

НА сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины обнародованы выводы Высшей ревизионной комиссии по результатам проверки Совета адвокатов г.Киев.
ВРКА проводила проверку на соответствие требованиям законодательства финансово-хозяйственной деятельности столичной РАР в период с 1 апреля 2013 (с момента регистрации) до 31 декабря 2015 года.
Документ в полной версии доступен на сайте. Обращаем внимание адвокатов г.Киева на рекомендации, предоставленные ВРКА по итогам проверки. В частности, рекомендации касаются составления договоров на аренду; возврата средств, уплаченных по договорам, которые не отвечают уставной деятельности и не подтверждены договорами; утверждение сметы и штатного расписания в реальных цифрах и недопущения расходов за пределами уставной деятельности.
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