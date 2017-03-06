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Ernst & Young снова проверит финансы «Укрзализныци» - за работу возьмет более чем 20 млн грн

06 марта 2017 года Источник:УНИАН

Крупная международная консалтинговая компания «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» (E&Y) выиграла в тендере Публичной акционерной компании «Укрзализныця» на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности компании за 2016 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с ценой предложения 20,61 млн грн.

Согласно данным конкурсной документации, обнародованной в системе электронных государственных закупок ProZorro, торги состоялись 1 марта, планируемая цена закупки данных услуг составляла 20,74 млн грн с учетом НДС. В частности, в торгах принимали участие E&Y и аудиторская компания «Делойт энд Туш ЮСК» (Deloitte), которые предложили цену за свои услуги в размере 20,613 млн грн и 20,645 млн грн соответственно. Так как 100% критерием отбора победителя была цена, победу в тендере одержала Ernst & Young.

Согласно тендерной документации, компания-победитель предоставит услуги по обзору промежуточной сокращенной финансовой отчетности «Укрзализныци» за первое полугодие 2017 года, а также окажет услуги по сопровождению выпуска внутренних облигаций по результатам сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года и консолидированной финотчетности за 2017 год.

Как сообщалось ранее, Ernst & Young не единожды выигрывала тендеры на проведение аудита финотчетности «Укрзализныци». Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о необходимости провести глобальный аудит деятельности «Укрзализныци» за 2016 год, который сможет доказать или опровергнуть любые коррупционные обвинения. Кабинет министров Украины в середине января вывел «Укрзализныцю» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив ее непосредственно правительству.

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