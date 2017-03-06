Сегодня 06 марта 2017 года, 15:46

Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы состояния здоровья Р.Насирова

Судья счел ходатайство адвокатов временно отстраненного главы ГФС Романа Насирова не достаточно мотивированным. Соответствующее решение принял судья Александр Бобровник после рассмотрения ходатайства защиты Романа Насирова о проведении судмедэкспертизы о состоянии здоровья подозреваемого. В частности защита просила экспертов ответить на вопросы: какими заболеваниями страдает Р.Насиров, нуждается ли Р.Насиров в медпомощи и может ли он принимать участие в заседании суда?

Судья посчитал ходатайство адвокатов не достаточно мотивированным, так как в материалах дела есть заключение предоставленное институтом кардиологии им. Стражеско, в котором указано, что никаких препятствий участию Р.Насирова в судебном заседании нет, и в итоге отказал в его удовлетворении.

После этого суд продолжил заседание, на котором должен избрать меру пресечения Р.Насирову.

В результате, адвокаты Р.Насирова попросили суд приобщить выписку из клиники «Феофания» о том, что Р.Насиров находился в ней на стационарном лечении. Суд удовлетворил данное ходатайство. Кроме того, адвокаты подали протест о том, что обследование Р.Насирова в институте им. Стражеско было незаконным действием следователя и соответственно все выписки данного института не могут быть приняты судом к сведению. Сам Р.Насиров в суде заявил, что был без сознания, когда его транспортировали в институт им. Стражеско. Судья приобщил жалобу защиты к делу.

Напомним, суд по избранию Р.Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи. В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Р.Насирова, но суд отклонил это ходатайство. В результате, 6 марта Соломенский райсуд отказал в отводе судьи по делу Р.Насирова. Теперь судья Бобровник должен избрать меру пресечения для Романа Насирова.