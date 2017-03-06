Сегодня 06 марта 2017 года, 15:46

В суде ООН в Гааге обосновали, почему на РФ должны быть наложены меры пресечения

Меры предосторожности в отношении РФ могут быть применены, поскольку на Украине продолжается напряженная ситуация, в результате чего нарушаются права большого количества гражданских и к чему причастна Россия. Об этом во время слушания в Международном суде ООН в Гааге заявил профессор международного права Йельского университета Гарольд Хонгджу Кох.

«Меры пресечения могут применяться в таких ситуациях, когда события являются мимолетными и когда ситуация на месте, где происходят нарушения, меняется очень быстро. Меры пресечения применяются тогда, когда их нарушение произошло недавно и есть вероятность их повторения, а также когда есть угроза нарушения прав населения. Мы можем говорить, что действительно ситуация является нестабильной в районах, которые являются объектом этого иска. На Украине более миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами и если мы будем рассматривать возможность уязвимости населения, то она действительно имеет место в современной Украине», - сказал он.

Также профессор напомнил, что продолжается переброска вооружения через границу РФ.

«Применение оружия вызывает страдания гражданского населения. Только несколько недель назад пострадали от применения вооружения, которое поставлялось российской стороной, и из РФ продолжается поддержка вооруженных формирований», - сказал он.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге начал предварительные слушания по иску Украины к РФ, представленному МИД Украины 16 января 2017 года.