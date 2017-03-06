ВАСУ отказал в удовлетворении иска судье О.Царевич

Высший административный суд отказал в восстановлении в должности бывшей судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич. Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксану Лысенко.
«Высший административный суд Украины сегодня отказал в удовлетворении иска О. Царевич», – отметила О.Лысенко.
Подробности судебного решения не сообщаются.
Как известно, 5 октября 2016 года О.Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде. 29 сентября президент Петр Порошенко уволил О.Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана.
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