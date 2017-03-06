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Сегодня 06 марта 2017 года, 14:15

Правительство утвердило досрочный выпуск курсантов полицейских вузов в 2017 году

Кабинет Министров утвердил проведение в 2017 году досрочных выпусков курсантов выпускных курсов высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских. Об этом говорится в распоряжении правительства №127 от 21 февраля.

Отмечается, что решение принято с целью заполнения вакантных должностей в органах и подразделениях Национальной полиции и удовлетворения потребности территориальных органов Нацполиции в квалифицированных специалистах соответствующих специализаций.

Как сообщалось, в 2016 году правительство утвердил досрочный выпуск курсантов военных вузов.