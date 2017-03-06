В НАБУ передали заключение по судье, который не подал декларацию

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро обоснованное заключение об обнаружении признаков связанного с коррупцией правонарушении в отношении судьи Ржищевского городского суда. Соответствующее решение принято на заседании НАПК, сообщает ведомство в понедельник.
Агентство по предупреждению коррупции провело специальную проверку, которой установлено, что на 1 сентября 2016 судья Ржищевского городского суда занимал указанную должность и, будучи субъектом, на которого распространяется действие закона «О предупреждении коррупции», обязан был подать ежегодную декларацию.
Как известно, порядок проведения контроля и полной проверки электронных деклараций чиновников вступил в силу 17 февраля.
22 февраля Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о начале полной проверки электронных деклараций 2015 года президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров.
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