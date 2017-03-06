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Сегодня 06 марта 2017 года, 12:44

Суд отклонил ходатайство об отводе судьи Соломенского райсуда А.Бобровника в деле Р.Насирова

Соломенский районный суд г.Киева в понедельник утром отклонил ходатайство защиты отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова об отводе судьи Соломенского райсуда Александра Бобровника.

Гособвинение в свою очередь заявило о том, что своим ходатайством адвокаты хотят затянуть рассмотрение дела. На заседание суда Р.Насиров пришел самостоятельно.

В начале заседания защита экс-главы ГФС заявила о необходимости решения вопроса предоставления их подзащитному надлежащего медицинского обеспечения.

Детективы НАБУ 2 марта вечером объявили Роману Насирову о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса и осуществили его задержание в больнице «Феофания».

3 марта Кабинет министров отстранил Р.Насирова от должности главы ГФС. В воскресенье, 5 марта, Соломенский райсуд на не смог избрать Р.Насирову меру пресечения. В полночь истек срок содержания Р.Насирова под стражей, однако он не покидал здания суда, которое заблокировали активисты.