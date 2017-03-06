Сегодня 06 марта 2017 года, 14:15

На Львовщине при получении 700 долл. США взятки задержаны помощник судьи и адвокат

3 марта «на горячем» при получении взятки в сумме 700 долларов США задержан адвокат и помощник судьи одного из районных судов города Львова. Указанные средства последние требовали от гражданина за «решение» вопроса о закрытии производства по рамках рассмотрения административного протокола, составленного за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Львовской области.

«В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Также проверяется информация о причастности к совершению указанного преступления других должностных лиц суда.

Вещественные доказательства и денежные средства изъяты. Решается вопрос об уведомлении указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины, а именно принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, объединенное с вымогательством», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.