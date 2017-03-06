он же e-mail

Сегодня 07 марта 2017 года, 13:00

Фонд госимущества планирует приватизировать «Укрспирт» в 2017 году

Фонд государственного имущества включил в перечень предприятий, которые необходимо подготовить к приватизации в 2017 году, государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт». Об этом сообщается на сайте ФГИУ.

Так, Фонд государственного имущества Украины приказом от 1 марта 2017 года №336 утвердил перечни объектов групп В, Г, которые подлежат подготовке к продаже в 2017 году.

Согласно этому приказу, определены 4 перечня объектов групп В, Г, которые подлежат подготовке к продаже в 2017 году.

Также в перечень были включены «Аграрный фонд», «Артемсоль», Мариупольский морской торговый порт, морские порты «Южный», «Черноморск», Одесский и Бердянский, Криворожская теплоцентраль, ряд научно-исследовательских институтов, Константиновский государственный химический завод.

Кроме того, предполагается приватизация ряда государственных шахт в Луганской и Львовской областях.