Фонд госимущества планирует приватизировать «Укрспирт» в 2017 году

Фонд государственного имущества включил в перечень предприятий, которые необходимо подготовить к приватизации в 2017 году, государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт». Об этом сообщается на сайте ФГИУ.
Так, Фонд государственного имущества Украины приказом от 1 марта 2017 года №336 утвердил перечни объектов групп В, Г, которые подлежат подготовке к продаже в 2017 году.
Согласно этому приказу, определены 4 перечня объектов групп В, Г, которые подлежат подготовке к продаже в 2017 году.
Также в перечень были включены «Аграрный фонд», «Артемсоль», Мариупольский морской торговый порт, морские порты «Южный», «Черноморск», Одесский и Бердянский, Криворожская теплоцентраль, ряд научно-исследовательских институтов, Константиновский государственный химический завод.
Кроме того, предполагается приватизация ряда государственных шахт в Луганской и Львовской областях.
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