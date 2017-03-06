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Сегодня 06 марта 2017 года, 12:44

Суд снял арест с 300 млн гривен сына В.Януковича

Печерский районный суд г.Киева 2 марта снял арест с 312,5 млн гривен средств Александра Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития. Об этом говорится в постановлении суда от 2 марта.

По информации Государственной службы финансового мониторинга, служебные лица Всеукраинского банка развития 10 января 2017 года осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 млн гривен в Международный инвестиционный банк.

В постановлении Печерского райсуда от 25 января сказано, что указанные деньги являются предметом уголовного правонарушения, а их фактическим владельцем является Александр Янукович.

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева отказал сыну бывшего Президента Виктора Януковича Александру в удовлетворении иска к Министерству юстиции и депутату Верховной Рады Антону Геращенко (фракция «Народного фронта») из-за его высказываний о причастности сына Януковича к расстрелу активистов Евромайдана в феврале 2014 года.