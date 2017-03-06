В Соломенском райсуде продолжилось рассмотрение ходатайств по делу председателя ГФС Р.Насирова

В Соломенском райсуде г.Киева началось рассмотрение ходатайств по делу Романа Насирова.
Сам подозреваемый Р.Насиров провел ночь в здании суда. С утра перед началом заседания его вывели в туалет, который находится на верхнем этаже здания суда. Передвигается Р.Насиров медленно, но самостоятельно. Его сопровождает охрана, которая толкала журналистов. При этом, Насиров не отвечает ни на один вопрос журналистов.
Вместе с тем, активисты блокировали выход на крышу здания, опасаясь попытки подозреваемого воспользоваться вертолетом.
Также, судья Букина, которая должна рассмотреть ходатайство адвокатов Насирова об отводе судьи Боровника, в сопровождении народного депутата Мустафы Найема, представителей САП и НАБУ вошла в зал заседаний.
По состоянию на 11.00 заседание суда началось. Судья спросила у Р.Насирова может ли он принимать участие в заседании суда, на что он ответил утвердительно. На данный момент судья опрашивает работника скорой помощи о состоянии подозреваемого.
Напомним, суд по избранию Р.Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи. В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.
Напомним, 4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Р.Насирова могут отпустить, «Автомайдан» заблокировал здание суда, в котором находится Р.Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: «Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову».
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице «Феофания». Врачи Феофании в начале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Р.Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Р.Насирову.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
Круглый стол по совершенствованию системы защиты прав собственности
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
Шостий Форум України з питань конкуренції
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: