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В Соломенском райсуде продолжилось рассмотрение ходатайств по делу председателя ГФС Р.Насирова

06 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

В Соломенском райсуде г.Киева началось рассмотрение ходатайств по делу Романа Насирова.

Сам подозреваемый Р.Насиров провел ночь в здании суда. С утра перед началом заседания его вывели в туалет, который находится на верхнем этаже здания суда. Передвигается Р.Насиров медленно, но самостоятельно. Его сопровождает охрана, которая толкала журналистов. При этом, Насиров не отвечает ни на один вопрос журналистов.

Вместе с тем, активисты блокировали выход на крышу здания, опасаясь попытки подозреваемого воспользоваться вертолетом.

Также, судья Букина, которая должна рассмотреть ходатайство адвокатов Насирова об отводе судьи Боровника, в сопровождении народного депутата Мустафы Найема, представителей САП и НАБУ вошла в зал заседаний.

По состоянию на 11.00 заседание суда началось. Судья спросила у Р.Насирова может ли он принимать участие в заседании суда, на что он ответил утвердительно. На данный момент судья опрашивает работника скорой помощи о состоянии подозреваемого.

Напомним, суд по избранию Р.Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи. В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Напомним, 4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Р.Насирова могут отпустить, «Автомайдан» заблокировал здание суда, в котором находится Р.Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: «Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову».

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице «Феофания». Врачи Феофании в начале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Р.Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Р.Насирову.

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