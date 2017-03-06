Сегодня 06 марта 2017 года, 12:44

КМУ опубликовал порядок ввоза и вывоза товаров из зоны АТО

Кабинет министров опубликовал порядок перемещения товаров в район и из района проведения антитеррористической операции (АТО). Об этом говорится в постановлении №99 от 1 марта.

Согласно документу, порядок определяет правовой режим перемещения товаров, в т.ч. признанных в установленном порядке гуманитарной помощью, в район или из зоны АТО (через линию соприкосновения или в ее пределах) и распространяется на физических лиц и субъектов хозяйствования, осуществляющих такие перемещения.

Правительсво поручило Антитеррористическому центру при СБУ, МВД, СБУ, Минобороны, Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Госпогранслужбе, Нацполиции, ГФС с участием общественности и волонтеров обеспечить в контрольных пунктах въезда/выезда противодействие незаконному перемещению товаров, а также установить контроль перемещения гуманитарной помощи в район или из района проведения АТО.

Также министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, государственным органам поручено выдать в течение 2 месяцев акты, предусмотренные этим порядком. Порядок начинает действовать через 10 дней после публикации самого постановления.

Как известно, 1 марта Кабинет министров утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из районапроведения антитеррористической операции.