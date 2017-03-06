КМУ опубликовал порядок ввоза и вывоза товаров из зоны АТО

Кабинет министров опубликовал порядок перемещения товаров в район и из района проведения антитеррористической операции (АТО). Об этом говорится в постановлении №99 от 1 марта.
Согласно документу, порядок определяет правовой режим перемещения товаров, в т.ч. признанных в установленном порядке гуманитарной помощью, в район или из зоны АТО (через линию соприкосновения или в ее пределах) и распространяется на физических лиц и субъектов хозяйствования, осуществляющих такие перемещения.
Правительсво поручило Антитеррористическому центру при СБУ, МВД, СБУ, Минобороны, Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Госпогранслужбе, Нацполиции, ГФС с участием общественности и волонтеров обеспечить в контрольных пунктах въезда/выезда противодействие незаконному перемещению товаров, а также установить контроль перемещения гуманитарной помощи в район или из района проведения АТО.
Также министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, государственным органам поручено выдать в течение 2 месяцев акты, предусмотренные этим порядком. Порядок начинает действовать через 10 дней после публикации самого постановления.
Как известно, 1 марта Кабинет министров утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из районапроведения антитеррористической операции.
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