Сегодня 06 марта 2017 года, 12:44

В Spenser & Kauffmann представили новые решения для работы с проблемными кредитными портфелями банков

Сложность ситуации в украинском банковском секторе состоит в том, что многие финансовые учреждения имеют большое количество проблемных кредитов. В таких условиях важно не только защитить финансовый интерес банка, но и сохранить с заемщиком здоровые рабочие отношения, которые не должны прекратиться из-за временных трудностей. А это подталкивает бизнес к поиску новых решений реструктуризации проблемных активов, пониманию и использованию европейского опыта в украинских реалиях.

На это обратил внимание управляющий партнер АО Spenser & Kauffmann Валентин Загария, открывая организованный компанией специализированный семинар, посвященный правовым аспектам работы с проблемными кредитными портфелями банков.

Мероприятие, участие в котором приняли более 40 представителей украинского банковского сектора (топ-менеджеры банков, руководители юридических департаментов и подразделений, работающих с проблемными задолженностями), состоялось 2 марта 2017 года в Hyatt Regence Kiev Hotel. Своим экспертным мнением и некоторыми профессиональными секретами с участниками семинара делились:

- Джеймс Драйтон, директор международной консалтинговой компании Situs, являющейся одним из ведущих в Европе разработчиков решений для банков в вопросах управления рисками и повышения рентабельности активов;

- Петр Малечек, английский солиситор, советник АО Spenser & Kauffmann;

- Парта Пал, партнер британской юридической фирмы Ropes & Gray, специализирующейся на структурировании банковских трансакций, связанных с реструктуризацией, урегулированием и разрешением споров.