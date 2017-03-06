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Адвокаты Киевщины определились с датой конференции по избранию делегатов на Съезд адвокатов

06 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

2 марта с.г. во время очередного заседания Совета адвокатов Киевской области было принято решение о созыве внеочередной Конференции адвокатов Киевской области по избранию делегатов на отчетно-выборный Съезд адвокатов Украины. Были определены дата, время и место проведения собрания адвокатов по выдвижению делегатов на внеочередную Конференцию адвокатов Киевской области, а также время и место проведения самой конференции. Об этом сообщается на сайте Совета адвокатов Киевской области.

Так, согласно сообщению пресс-службы, общее собрание адвокатов регионов (районов) области, городов областного подчинения для избрания делегатов на внеочередную Конференцию адвокатов Киевской области было решено провести 31 марта 2017 года путем объединения районов и городов области. Также были определены из числа адвокатов лица, ответственные за регистрацию адвокатов, которые прибудут для участия в собрании адвокатов для избрания делегатов на внеочередную Конференцию.

Для надлежащего проведения собрания вскоре будут заключены договоры аренды помещений для проведения собрания адвокатов для избрания делегатов на внеочередную Конференцию адвокатов Киевской области и проведения внеочередной Конференции адвокатов Киевской области, а также направлено обращение в Секретариат НААУ с просьбой предоставить списки адвокатов, адреса рабочего места и сведения о которых включены в Единый реестр адвокатов Украины в Киевской области.

В свою очередь Внеочередная Конференция адвокатов Киевской области по избранию делегатов на отчетно-выборный Съезд адвокатов Украины состоится 8 апреля 2017 года. Местом проведения внеочередной Конференции адвокатов Киевской области определено помещение имущественного комплекса «Президент Отель», зал «Европейский», по адресу: г.Киев, ул. Госпитальная, 12.

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