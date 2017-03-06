Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 марта 2017 года, 11:13

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правовых оснований для деятельности налоговой милиции в настоящее время нет, - суд

06 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

В настоящее время нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, говорится в определении Дарницкого районного суда г. Киева от 10 января 2017 года по делу № 753/63/17.

По этой причине следственный судья Дарницкого районного суда отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя СО ФР ГНИ в Дарницком районе о временном доступ к вещам и документам в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

«В удовлетворении ходатайства отказать, поскольку оно представлено неполномочным на то лицом», - говорится в определении.

Судья аргументирует отказ тем, что 01.01.2017 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине», которым из Налогового кодекса исключен Раздел XVIII-2 «Налоговая милиция», «то есть в настоящее время нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции».

Постановление обжалованию не подлежит.

obse

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1001) от 28/02/17 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1001)
Акцент

Полюсы и минусы

Государство и юристы

Бег в помощь

Отрасли практики

Лига жалоб и предложений

Тема номера:

Ликвидационный плен

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • integrites
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»

Круглый стол по совершенствованию системы защиты прав собственности

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

Шостий Форум України з питань конкуренції

2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом