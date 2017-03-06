Сегодня 06 марта 2017 года, 11:13

Правовых оснований для деятельности налоговой милиции в настоящее время нет, - суд

В настоящее время нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, говорится в определении Дарницкого районного суда г. Киева от 10 января 2017 года по делу № 753/63/17.

По этой причине следственный судья Дарницкого районного суда отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя СО ФР ГНИ в Дарницком районе о временном доступ к вещам и документам в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

«В удовлетворении ходатайства отказать, поскольку оно представлено неполномочным на то лицом», - говорится в определении.

Судья аргументирует отказ тем, что 01.01.2017 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине», которым из Налогового кодекса исключен Раздел XVIII-2 «Налоговая милиция», «то есть в настоящее время нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции».

Постановление обжалованию не подлежит.