В настоящее время нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, говорится в определении Дарницкого районного суда г. Киева от 10 января 2017 года по делу № 753/63/17.
По этой причине следственный судья Дарницкого районного суда отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя СО ФР ГНИ в Дарницком районе о временном доступ к вещам и документам в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.
«В удовлетворении ходатайства отказать, поскольку оно представлено неполномочным на то лицом», - говорится в определении.
Судья аргументирует отказ тем, что 01.01.2017 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине», которым из Налогового кодекса исключен Раздел XVIII-2 «Налоговая милиция», «то есть в настоящее время нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции».
Постановление обжалованию не подлежит.
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