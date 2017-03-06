Сегодня 06 марта 2017 года, 11:13

Сегодня суд в Гааге начнет рассматривать иск Украины к РФ (обновлено)

Сегодня, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге должен начать рассматривать иск Украины к Российской Федерации о нарушение РФ положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Так, Украины требует привлечь к ответственности Россию за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

Как отметил на своей странице в соцсети Тарас Качка, слушания займут четыре дня и будут транслироваться онлайн.

Напомним, 16 января Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Председатель МИДа П.Климкин заявил, что Украина будет дополнять иск новыми фактами нарушения прав человека.